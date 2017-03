537

1



Keylor Navas passou de vilão a herói num ápice

Keylor Navas viveu este domingo, diante do Betis, uma daqueles noites... estranhas. Grande responsável pelo golo que os andaluzes marcaram e ainda figura por um lance em que podia ter sido expulso, o costa-riquenho acabou por salvar o Real Madrid em cima do apito final, com uma defesa soberba.