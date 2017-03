0

0



Kimi Raikonnen apanha valente susto nos treinos em Barcelona

O piloto da Ferrari, Kimi Raikonnen, apanhou esta quarta-feira um valente susto, no segundo dia de treinos da marca italiana no Circuito de Barcelona. Felizmente, depois do despiste - o carro saiu de traseira -, o finlandês abandonou o local pelo próprio pé, o que indicia que não terá sofrido qualquer lesão grave.