Klopp diz que nem o Barça dos tempos áureos criaria 20 oportunidades frente ao United de Mourinho

O Liverpool-Manchester United terminou empatado 0-0 com José Mourinho a responder às críticas de Jürgen Klopp na 'flash interview' sobre a abordagem defensiva dos red devils ao jogo. O alemão sentiu-se atingindo pelas palavras de Mourinho que revelou estar à espera de mais 'ginástica' tática por parte dos reds e justificiou em conferência de imprensa:



"Quem viu o jogo e percebe um pouco de futebol percebe que não se pode esperar que o Liverpool consiga criar 20 oportunidades de golos frente ao Manchester United. Simplesmente não é possível. Nem o Barcelona dos tempos áureos seria capaz de o fazer - talvez com o Messi a pegar na bola e a ir por ali fora... e golo; mas isso nada diz em relação ao desempenho [da equipa]. O United não irá perder muitos jogos nesta temporada - mas veremos. Mas, partindo desse princípio demoria muito tempo a explicar futebol a pessoas que pensam que podíamos ter mais mais no ataque."