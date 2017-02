113

Klopp diz que nunca seria amigo de Diego Costa e lança desafio interessante

O Liverpool empatou na noite de terça-feira com o Chelsea (1-1), mas os blues desperdiçaram um penálti cometido por Joel Matip sobre Diego Costa, que deixou dúvidas a alguns jornalistas. Questionado sobre o facto na conferência de imprensa, o treinador Jürgen Klopp recusou entrar em polémica quanto ao lance, mas aproveitou para falar do avançado hispano-brasileiro do adversário, deixando observações interessantes. "De uma vez por todas, eu teria defrontado Diego Costa. Nunca seríamos amigos, mas a vida é assim. Por outro lado, tenho o maior respeito, como é que digo isto... [interrupção] Quanto o tens na tua equipa é muito mais divertido. Não faço ideia se foi simulação [de falta dentro da área]. Ele é um guerreiro. Tenho de dizer isto: o que [Antonio] Conte está a fazer no Chelsea é fantástico, mas pensem no Chelsea sem o Diego Costa esta temporada... fariam exatamente o mesmo trabalho, mas se ele não resolvesse [as jogadas] das formas mais incríveis, não sei o que aconteceria. Tudo bem, ele não é o tipo mais simpático no relvado, mas não vi nenhum grande incidente e enquanto não me disserem que se passou algo de errado, por mim está tudo bem. Se foi simulação, talvez fique zangado amanhã, mas seria a 27.ª decisão errada desde o início da temporada. Não ajuda que as tenha contado todas, não melhora as coisas", disse o técnico alemão dos reds.