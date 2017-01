0

0



Klopp é pesado para as cadeiras do United ou o clube de Mourinho pregou partida ao alemão?

Jürgen Klopp entrou na sala de imprensa de Old Trafford após o empate entre o seu Liverpool e o Manchester United (1-1), sentou-se, de sorriso nos lábios e... surpreendeu-se. A cadeira cedeu e baixou para o nível desconfortável. "Esta será mais alta? Sou, obviamente, demasiado pesado para esta cadeira", atirou, fazendo a troca, já com um jornalista lançado a fazer a primeira pergunta. O treinador alemão ainda começou a responder, mas a nova cadeira imitou a anterior, levando a este desabafo, que tem um pouco de veneno: "Sou, definitivamente, demasiado pesado para as cadeiras do Man United..." Ou será que o clube de José Mourinho pregou uma partida ao rival?