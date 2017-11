Klopp repreende apanha-bolas... apressado

O 'normal' em incidentes com apanha-bolas é que jogadores ou treinadores das equipas visitantes se queixem de tentativas de ganhar tempo. Em Sevilha foi o contrário, com o treinador do Liverpool a queixar-se do atrevimento de um rapaz que queria que Joe Gomez realizasse rapidamente um lançamento quando os andaluzes estavam a perder por 2-0, na partida da Liga dos Campeões. O alemão Jürgen Klopp deu um ligeiro empurrão no apanha-bolas, mas escapou a uma sanção disciplinar por parte do árbitro, o compatriota Felix Brych.