Klopp riu-se do orgulho de Pep Guardiola

Manchester City e Liverpool empataram (1-1), domingo, em jogo da 29.ª jornada da Premier League. No final do encontro, Guardiola afirmou que este era "um dos dias mais felizes" da sua carreira de técnico, referindo ainda "orgulho" nos seus jogadores, "pelo esforço realizado poucos dias depois da Champions". Entretanto, na conferência de imprensa do treinador do Liverpool, Jürgen Klopp foi confrontado com a "satisfação" de Guardiola... reagindo com risos.