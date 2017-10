0

Krovinovic deixou mensagem e... ninguém percebeu

Filip Krovinovic recorreu ao seu Instagram para partilhar uma foto ao lado de Luisão e Júlio César, na qual surge a segurar um papel com uma inscrição em croata. Ora, nos comentários à publicação, muitos adeptos pediram tradução ao jogador das águias, pois poucos dominarão certamente aquela língua. Ora, Record foi ao Google Translate e, ainda que com alguma dificuldade, lá chegamos a uma (possível) tradução: "E continuámos a seguir as lendas do futebol". Será?