Lacazette explica celebração que nasceu num jogo frente ao Sporting

Sempre que marca, Alexandre Lacazette 'puxa' da trompete na hora de celebrar, num gesto que esta terça-feira aproveitou para explicar. Fê-lo ao site oficial do Arsenal, revelando que tudo nasceu num jogo particular diante do Sporting, na altura quando atuava no Lyon.