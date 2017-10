553

Las Palmas-Celta homenageou vítimas dos incêndios em Portugal e Espanha

Num dia marcado por incêndios em Portugal e na Galiza, o Celta de Vigo venceu no terreno do Las Palmas, por 5-2, em jogo da 8.ª jornada da Liga espanhola. Porém, o futebol pouco importava, desta vez. Antes da partida, os jogadores lembraram as vítimas das tragédias e entraram vestidos com camisolas especiais. "Dor e Raiva. Arde a Galiza, ardem as Astúrias, arde Portugal", pode ler-se na indumentária dos atletas.