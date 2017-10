0

Layla Anna-Lee, a apresentadora que deslumbrou nos prémios da FIFA

Para um espetáculo da dimensão dos prémios The Best da FIFA não poderia faltar apresentadores à altura e a escolha recaiu sobre o ator Idris Elba e a apresentadora Layla Anna-Lee. A brasileira deslumbrou tudo e todos com o seu belo e comprido vestido azul com o grande decote nas costas.