Lazio entrou em campo com mensagem que ninguém esquece

Depois de no domingo, no Estádio Olímpico, alguns ultras da Lazio terem deixado coladas, na curva correspondente aos adeptos do seu rival histórico, imagens de Anne Frank com uma camisola da Roma, uma fotomontagem que já tinha indignado Itália há quatro anos a federação italiana determinou que nesta e na próxima jornada seriam lidos, antes do início dos jogos da Serie A, excertos do diário escrito pela alemã de origem judia que viria a ser detida em Amesterdão e deportada para o campo de concentração de Bergen-Belsen onde viria a falecer. Isso mesmo sucedeu ontem: frente ao Bolonha, os jogadores da Lazio entraram também em campo com t-shirts com a cara da jovem alemã, mas os ultras não pararam de assobiar durante a leitura do diário.