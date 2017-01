0

Leandro Silva esteve na Amoreira para apoiar a Briosa

Leandro Silva esteve no Estádio António Coimbra da Mota para apoiar a Académica no jogo com o Estoril, a contar para os quartos-de-final da Taça de Portugal e que os estudantes acabaram por perder por 2-1. O avançado do FC Porto, que já esteve emprestado aos capas negras na última temporada, poderá estar de regresso a Coimbra nesta segunda metade do campeonato.