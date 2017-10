0

0



LeBron James 'ajuda' criança a tornar-se estrela da NBA

A Nike 'aproveitou' o jogo entre os Cavaliers e os Celtics para assinalar o começo da nova temporada da NBA lançando um novo comercial intitulado "Want It All". Com a presença de LeBron James, Paul George e Kevin Durant, a história do anúncio acompanha o progresso de um jovem jogador desde criança, passando pela faculdade até chegar aos grandes palcos da principal liga norte-americana de basquetebol.