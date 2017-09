0

0



Lembra-se de Belluschi? Ex-FC Porto faz um chapéu soberbo na Argentina

Fernando Belluschi, jogador que atuou ao serviço do FC Porto entre 2009 e 2012 e que representa atualmente o San Lorenzo, foi a figura de destaque na vitória da sua equipa no reduto do Estudiantes (3-1). O argentino bisou e o seu segundo golo foi esta obra de arte.