Lembra-se de Pinilla? Fez este golaço pelo Génova

Mauricio Pinilla, antigo avançado do Sporting, continua a ser a grande figura do Génova e, esta quarta-feira, diante da Lazio, evidenciou-se com este golo soberbo, que, mesmo assim, não impediu o afastamento da Taça de Itália.