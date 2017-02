0

Lembra-se deste chileno que chegou a ser pretendido por Jorge Jesus?

Aos 27 anos, Eduardo Vargas já anda 'perdido' no campeonato mexicano, ao serviço do Tigres. Outrora apontado como um dos maiores talentos da América do Sul - e em determinada altura apontado ao Sporting -, o chileno não confirmou esses créditos, mas lá vai tentando relançar a sua carreira. Esta madrugada, diante do Pumas, fez o seu primeiro golo pela sua equipa, num excelente disparo de fora da área. Ainda irá a tempo?