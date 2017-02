78

Lesão não retira humor a Gabriel Jesus

Gabriel Jesus, sofreu uma fratura do quinto metatarso do pé direito, estando previsto que fique longe dos relvados durante vários meses. Mas o jogador brasileiro do Manchester City mostra-se otimista e na hora de fazer a mala rumo a Barcelona, para ser avaliado pelo médio catalão Ramon Cugat, Gabriel Jesus revelou bastante humor.