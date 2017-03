98

Lesionado no pé? Gabriel Jesus arranjou a forma perfeita para 'passear'

Gabriel Jesus continua a recuperar da lesão no pé direito mas nem isso impede o avançado brasileiro de circular pelo Trafford Centre. O segredo é utilizar uma scooter de mobilidade e protagonizar momentos hilariantes como mostra este vídeo, partilhado por um amigo do jogador do Man. City, Higor Braga.