Lewandowski concretizou sonho de pequeno adepto

Robert Lewandowski é um craque, disso ninguém tem dúvidas. Mas um craque também se faz pelas atitudes fora do campo e nesse campeonato podemos dizer que o avançado polaco ganhou o dia particularmente por este gesto. Foi antes do duelo com o Montenegro, quando entrou no relvado acompanhado do pequeno Franek, um miúdo que padece de um problema do foro neuromuscular e que tem o dianteiro do Bayern Munique como grande ídolo. Ora, por admirar tanto Lewa, o pequeno Franek enviou há umas semanas uma carta à Federação Polaca, que rapidamente se colocou em cena para concretizar o sonho do miúdo. Um dia em cheio, certamente!