Lewis Hamilton na origem de violento choque frontal

Lewis Hamilton (Mercedes) corria envolvido na bandeira do Reino Unido, festejando a conquista do quarto título de campeão do Mundo de Fórmula 1, após o GP do México. Um momento para registar. E quem estava perto sacou de imediato do smartphone para o fazer. O problema é que correr sem ver para onde se vai é perigoso e estes dois homens não evitaram um violento choque frontal...