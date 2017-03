0

0



Líder da Lista C a Record: «Emocionado ao ver todos estes sócios»

Gonçalo Nascimento Rodrigues, líder da Lista C - lista independente ao Conselho Leonino -, mostrou-se "emocionado" com a presença massiva de sócios do Sporting nas eleições. Para conferir em declarações exclusivas a Record. [Vídeo: Ricardo Granada/Record]