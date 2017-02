855

Líder dos Super Dragões divulga vídeo com microfone da CMTV

Fernando Madureira, líder dos Super Dragões, publicou esta quarta-feira um pequeno vídeo na sua conta de Instagram com imagens de um microfone da CMTV, ao som de um dos cânticos da claque azul e branca. A jornalista do canal televisivo do Correio da Manhã, Tânia Laranjo, alega que o mesmo lhe terá sido roubado durante a reportagem no processo da 'Operação Fénix'.