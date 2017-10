265

Lindelöf entra em campo e comete dois erros 'fatais'... em dez minutos

O sueco Victor Lindelöf entrou a 'frio' para o lugar do lesionado Phil Jones aos 23 minutos do jogo do Manchester United frente ao modesto Huddersfield e as coisas não lhe correram nada bem. O defesa-central contratado pelos red devils ao Benfica esteve envolvido nos dois golos que deram vantagem ao adversário por 2-0 - sobretudo no segundo, da autoria do ex-FC Porto Laurent Depoitre (o primeiro começa num erro enorme de Juan Mata a meio-campo) -, obtidos no espaço de 10 minutos.