Lindelöf ou Lovren? Compare e decida quem esteve pior

O Tottenham ganhou vantagem no marcador diante do Liverpool com extraordinária facilidade com dois golos nos oito primeiros minutos resultante de jogadas em que Dejan Lovren foi protagonista. Numa tarde para esquecer, à semelhança de Victor Lindelöf no embate da véspera entre o Manchester United e o Huddersfield, o defesa-central croata abordou mal os lances e deu vantagem ao adversário. Jürgen Klopp não esteve pelos ajustes e aos 31' minutos tirou-o de campo, colocando Alex Oxlade-Chamberlain, pouco ganhando com isso: os spurs venceram por 4-1. No sábado, dois erros do centra sueco ex-Benfica no espaço de cinco minutos foram determinantes para a derrota dos red devils. Compare e decida quem esteve... pior.