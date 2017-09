32

Lineker não resistiu e 'picou' Ferdinand por causa da carreira no boxe

O liverpool foi um dos temas fortes do programa sobre a Liga dos Campeões no canal BT Sport, apresentado por Gary Lineker, que teve no painel Rio Ferdinand, Frank Lampard e Michael Owen. Demois de novo empate, agora com o Spartak Moscovo (1-1), e Lineker quis saber o que pensavam os comentadores sobre as hipóteses dos reds na competição. A vez de Ferdinand falar chegou, com o antigo defesa-central a destacar que a equipa de Jürgen Klopp vai conseguir qualificar-se para os oitavos-de-final. Foi nessa altura que Lineker decidiu intervir com uma referência à nova carreira do comentador. Ferdinand, que anunciou recentemte a entrada no mundo do pugilismo, vai ter de se habituar a isto... "Sim, mas nesta fase tudo não passa de treino de boxe [sparring], não é?", interrogou o apresentador fazendo uma analogia entre as duas modalidades.