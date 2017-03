0

Lisandro López estraga... foto romântica

Salvio e Lisandro López são dos melhores amigos dentro do balneário benfiquista e é comum ambos partilharem bastantes momentos fora da realidade do clube. Esta sexta-feira, por exemplo, o defesa publicou nas redes sociais um vídeo no qual surge ao lado do extremo e Magali Aravena, a estragar... um momento romântico. "Quando alguém estraga uma foto romântica", legendou o defesa.