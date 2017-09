395

Lista de 50 melhores sub-21 do 'L'Équipe' apenas conta com dois portugueses

O 'L'Équipe' escolheu aqueles que considera os 50 melhores futebolistas mundiais com idade igual ou inferior a 21 anos (apenas nascidos depois de 1 de janeiro de 1996). No lote de jovens craques anunciados no site do jornal francês está apenas o nome de dois portugueses.