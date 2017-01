0

Longa fila para entrar no Dragão e assistir ao primeiro treino de 2017

Como é hábito, o primeiro treino do ano do FC Porto é aberto aos adeptos. As portas do Estádio do Dragão abriraram às 16 horas e as primeiras imagens, disponibilizadas pelos dragões no Twitter, mostram que serão muitos a acompanhar a sessão de trabalho orientada por Nuno Espírito Santo.