41

0



Lorenzo diz que poderia ter partido a perna nesta queda

Cal Crutchlow e Jorge Lorenzo protagonizaram esta madrugada uma violenta queda nos primeiros treinos livres do Grande Prémio do Japão de MotoGP, com o espanhol a admitir que a violência do embate foi tal que poderia ter resultado na fratura da sua perna. "Felizmente não parti nada. Temi o pior, mas por sorte consegui pilotar bem durante a tarde. Tive muita sorte, porque poderia ter partida facilmente algum osso, uma clavícula ou uma perna com o impacto violento da moto", considerou o espanhol, que revelou ainda que o britânico lhe "pediu desculpa".