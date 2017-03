0

Loucura nos Barreiros para ver Ronaldo e companhia

Os bilhetes para o encontro particular entre Portugal e Suécia, agendado para o próximo dia 28, foram colocados à venda esta sexta-feira no Estádio dos Barreiros, no Funchal, e foram muitos os adeptos que quiseram desde cedo garantir presença no jogo. [Fotos: Hélder Santos]