Lovren diz que Lukaku o pisou de propósito... será que tem razão?

A primeira do jogo entre o Liverpool e o Manchester United, no sábado, terminou com este lance, no qual Romelu Lukaku é desarmado por Dejan Lovren, que depois fica a queixar-se da cara. A federação inglesa analisou tudo e concluiu que não há motivo para avançar com um procedimento disciplinar contra o avançado belga dos red devils. Uma decisão que surpreendeu o central sérvio dos reds, que na conferência de imprensa de lançamento do jogo da Liga dos Campeões (Grupo E), frente ao Maribor, afirmou:



"Honestamente, acho que ele fez de propósito. Ficou por cima de mim quando podia ter-se afastado. Se tivesse sido algo natural ele teria pedido desculpas depois, mas vi que continuou nervoso durante o resto do jogo, pelo que talvez fosse esse o motivo. Não me cabe a mim decidir. Não posso dizer que estou desiludido, é o que é. Temos de seguir em frente. É futebol, faz parte do jogo."



O melhor mesmo é ver o lance, que se segue às declarações de Lovren.