115

0



Lucas João volta aos golos com uma excelente finalização

O português Lucas João cumpriu aos primeiros minutos da época no Championship (2.º escalão inglês) e correspondeu com um golo. Lançado ao intervalo por Carlos Carvalhal, o avançado deu o momentâneo empate ao Sheffield Wednesday, aos 65', na conclusão de uma excelente jogada. Porém, o regresso aos golos do internacional português - não marcava desde março, pelo Blackburn Rovers, ao qual esteve cedido na época passada - não evitou a derrota caseira (2-4) no dérbi com o Sheffield United.