66

0



Luis Enrique interrompe conferência para acordar jornalista

Luis Enrique estava a responder a uma questão na conferência de imprensa após o Barcelona-Valencia (que terminou com vitória catalã por 4-2), quando se apercebeu que um jornalista estava a dormir... Perante o momento caricato, o técnico catalão não resistiu em dar "bom dia" e em brincar com o facto de o seu discurso dar sono. "Nunca me tinha acontecido", comentou.