Luis Enrique voltou a discutir com um jornalista

O Barcelona venceu o Atlético Madrid por 2-1, no Calderón. O triunfo reforçou a confiança culé mas no final um Luis Enrique voltou a protagonizar um incidente com um jornalista à semelhança do que se havia passado em França após ter sido goleado pelo PSG.