Luís Filipe já viu os Livros de Ouro: «Uma coleção muito interessante»

Campeão nacional no Sporting e no Benfica, autor do primeiro golo no Estádio José Alvalade, Luís Filipe considera "importante" que a história dos dois clubes seja conhecida por todos. E é isso que os Livros de Ouro de leões e águias, que Record vai oferecer a partir de domingo, têm para si.