Luís Filipe Vieira comenta relação da empresa do seu filho com o Benfica

Na entrevista à CM TV, Luís Filipe Vieira foi questionado sobre a relação da empresa Capital Criativo, do qual o seu filho Tiago Vieira é administrador (assim como Nuno Gaioso, vice-presidente do Benfica), com as águias, através do projeto Kick Up Sports - programa que vai apoiar e acelerar 10 'start-ups' na indústria do desporto, saúde e bem-estar e ao qual os encarnados se associaram.