Luís Filipe Vieira de mãos na cabeça na bancada

Na sequência de uma perda de bola de Krovinovic no meio-campo do Benfica quando Svilar estava fora da baliza - originando lance perigoso para o Olhanense - Luís Filipe Vieira, na bancada do Estádio Algarve, reagiu colocando as mãos na cabeça.