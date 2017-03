6

Luís Filipe Vieira e Jorge Jesus por pouco não se cruzaram...

O presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, e o treinador do Sporting, Jorge Jesus, estiveram na quinta-feira, ao final da tarde, num hotel de Lisboa. O líder dos encarnados manteve uma reunião em que também interveio o 'vice' Varandas Fernandes, enquanto o antigo técnico dos encarnados encontrou-se com um amigo [Fotos: Vítor Mota]