Luís Filipe Vieira e Júlio Mendes em brinde... antecipado

Vítor Paneira, do lado do Benfica, e Neno pelo V. Guimarães: são estes os antigos craques que personificam o espírito da final da Taça de Portugal que colocará, no domingo, as duas equipas frente a frente, num anúncio de um dos patrocinadores da competição. No final, espaço para um brinde especial... de presidentes [Créditos: Sagres]