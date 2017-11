Luís Filipe Vieira: «É preciso de uma vez por todas acabar com esta situação»

Luís Filipe Vieira disse compreender a tomada de posição dos árbitros na última semana, em que a classe decidiu fazer uma greve - entretanto desconvocada - como forma de protesto pelo clima que se vive no futebol português, nomeadamente em torno da arbitragem. Ao mesmo tempo, o presidente do Benfica pediu a intervenção do Governo e das instituições que superintendem o futebol português.