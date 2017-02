2

Vieira foi conhecer a nova Benfica Megastore. Conheça-a também!

Reabriu esta terça-feira a renovada megastore do Benfica no Estádio da Luz. O presidente Luís Filipe Vieira foi convidado de honra e teve contacto com todos os novos produtos disponíveis na loja. Inclusive com aquilo que Miguel Bento, do marketing encarnado, considera ser a "última grande bomba" do clube da Luz.