2

2



Luís Filipe Vieira rejeita ideia de crise no Benfica

Decorreu esta sexta-feira a apresentação do Centro de Alto Rendimento que o Benfica vai construir em Carnaxide. O presidente Luís Filipe Vieira não aceitou falar diretamente aos jornalistas, mas deixou escapar que tem confiança máxima em Rui Vitória e no plantel encarnado, rejeitando a ideia de crise no clube da Luz.