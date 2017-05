1566

3



Luisão adorou a mota de Eliseu e só tem pena de uma coisa

A mota que Eliseu utilizou nos festejos do tetracampeonato do Benfica foi uma das estrelas das comemorações. Em entrevista ao 'Esporte Interativo', Luisão confessa que ficou surpreendido quando viu o colega a fazer piões no balneário e apenas lamenta uma coisa...