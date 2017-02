960

1



Luisão e as suas "relações"... com o Benfica e a mulher

Luisão foi distinguido na Luz pelos 500 jogos ao serviço do Benfica e, no discurso de agradecimento, lembrou que as relações com o Benfica e a mulher começaram praticamente na mesma altura, há 14 anos, frisando que ambas lhe trouxeram muito.