Luisão foi às lágrimas com a homenagem da equipa no final do jogo

Luisão foi uma das figuras da noite, não só pela assistência que fez para o golo de Mitroglou, mas acima de tudo pelos 500.º jogo que cumpriu com a camisola do Benfica. No final da partida, o capitão encarnado tinha uma homenagem à sua espera, com toda a equipa, num momento partilhado por Ederson nas redes sociais e que levou o brasileiro às lágrimas... [Vídeo: BTV]