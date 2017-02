1566

Luisão passou a braçadeira ao novo capitão do Benfica

Após os discursos iniciais na cerimónia de homenagem a Luisão pelos 500 jogos no Benfica, Luís Filipe Vieira e o central começaram a responder aos jornalistas. O primeiro foi o presidente das águias, que recebeu do Girafa... a braçadeira para 'enfrentar' as questões dos repórteres.