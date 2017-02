3404

Luisão só tem uma palavra para isto: «Gratidão»

O central do Benfica, que esta segunda-feira comemora o 36.º aniversário, fará terça-feira frente ao Borussia Dortmund o 500.º jogo com a camisola do Benfica. A cumprir a 14.ª temporada de águia ao peito, Luisão divulgou esta imagem no Instagram com a mensagem "gratidão". Os comentários não pararam.