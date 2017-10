0

0



Lukaku com Svilar: a conversa que deixou o mundo do futebol curioso

São as imagens que estão a correr mundo: no final do Benfica-Manchester United, que terminou com a derrota dos encarnados por 1-0 com um 'frango' de Svilar, Lukaku, avançado belga dos red devils, não deixou de tentar confortar o compatriota