Lukaku, nós sabemos o que fizeste ao Bong no lance do golo...

O Manchester United passou por muitas dificuldades no jogo diante do Brighton and Hove Albion, mas acabou por vencer graças a um golo a meias entre Ashley Young, autor do remate, e Lewis Dunk que, na tentativa de o intercetar, fez com a bola ganhasse propriedades 'mágicas'. Mas, antes do ressalto que permite a Young fazer o remate, Romelu Lukaku faz duas tentativas para pontapear Gaëtan Bong e numa delas parece acertar na zona genital do defesa camaronês...